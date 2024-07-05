$88.13+0.0195.57+0.59
Почта

В Севастополе похоронили последнюю из жертв обстрела ВСУ 23 июня

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе прошли похороны последней жертвы ракетного удара ВСУ с применением американских ракет ATACMS.

В Севастополе похоронили последнюю из жертв обстрела ВСУ 23 июня
© РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«Сегодня мы простились с педагогом 93-го детского садика — Людмилой Александровной Хариной, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже 23 июня», — указал Развожаев.

Как отметил губернатор, женщина погибла на месте атаки, а её сын и муж с тяжелыми ранениями были переправлены на лечение Москву, дочь же осталась в Севастополе, так как получила легкие ранения.

Развожаев выразил искренние соболезнования родным погибшей.

Ранее Развожаев сообщил, что двухлетнюю девочку, погибшую при обстреле ВСУ, похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа.

Общество
Михаил Развожаев