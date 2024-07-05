В Севастополе похоронили последнюю из жертв обстрела ВСУ 23 июня

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе прошли похороны последней жертвы ракетного удара ВСУ с применением американских ракет ATACMS.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Сегодня мы простились с педагогом 93-го детского садика — Людмилой Александровной Хариной, убитой американской ракетой ATACMS с кассетной боевой частью на пляже 23 июня», — указал Развожаев.



Как отметил губернатор, женщина погибла на месте атаки, а её сын и муж с тяжелыми ранениями были переправлены на лечение Москву, дочь же осталась в Севастополе, так как получила легкие ранения.

Развожаев выразил искренние соболезнования родным погибшей.

Ранее Развожаев сообщил, что двухлетнюю девочку, погибшую при обстреле ВСУ, похоронили на «Аллее славы» на кладбище Кальфа.