Ученые выявили, что кофе, рис и яйца вызывают рак

Потребление кофе, яиц и риса значительно увеличивает уровень токсичных химикатов в плазме крови и грудном молоке. Ученые, проведшие новое исследование, пришли к этому выводу, о чем сообщает издание The Mirror.

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«Те, кто предпочитает эти продукты, имеют повышенные уровни пер- и полифторалкильных веществ (PFAS). Эти 16 000 химических соединений используются для обеспечения термостойкости, защиты от грязи и создания водоотталкивающих свойств. PFAS не разлагаются естественным образом и могут накапливаться в организме со временем. PFAS связаны со множеством проблем со здоровьем, включая рак, врожденные дефекты и заболевания печени», – пишет издание.



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Так, согласно исследованию, рис может поглощать PFAS из загрязненной почвы или кухонной посуды. Эти химические соединения также могут присутствовать в источниках воды. Куриные яйца могут поглощать из удобрений, сточных вод или через корм. А для кофе источниками могут быть зерна, вода и почва, использованные при его производстве. А морепродукты ранее уже были выявлены как сильно загрязненные этими веществами.

В рамках исследования были изучены образцы крови трех тысяч человек.

Ранее, врач Александр Мясников рассказал, что постоянное употребление черешни может снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и онкологических заболеваний. Он также подчеркнул, что разница между лекарством и ядом заключается лишь в дозировке.