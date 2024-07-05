В СФ предложили расширить географию проекта "Поезд памяти"

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина выступила с инициативой расширить географию российско-белорусского патриотического культурно-образовательного проекта "Поезд памяти", добавив в маршрут города Центрального федерального округа. Об этом ТАСС сообщила Косихина.

В маршрут "Поезда памяти" в 2024 году вошли пять городов ЦФО - Смоленск, Ржев, Вязьма, Кубинка и Москва.

"Глубоко убеждена, что необходимость реализации данного проекта подчеркивается важностью ежегодного расширения географии маршрута через российские регионы в ЦФО, а также белорусские области. Посетив их, участники "Поезда памяти" смогут не только познакомиться с культурным и природным богатством, но и своими глазами увидят оборонные предприятия и исторические места, где тыл вносил вклад в общую Победу над врагом. В условиях, когда страны Запада пытаются подвергнуть сомнению подвиг советского народа, для нас предельно важно доносить до нашей молодежи настоящую правду", - сказала Косихина.



По словам сенатора, у подростков есть интерес к родной стране, ее истории. Косихина отметила, что недавно участники "Поезда памяти" посетили Москву и выставку "Россия", на которой представлены достижения всех регионов Российской Федерации.

"Школьники из регионов России и Белоруссии оценили павильоны и стенды выставки, в частности им очень приглянулся стенд моей родной Ярославской области. Его работники рассказали ребятам об истории региона и столицы Золотого кольца", - сказала сенатор.



Проект "Поезд Памяти" впервые был реализован в 2022 году под эгидой верхних палат парламентов России и Белоруссии - Совета Федерации и Совета Республики - в партнерстве с РЖД. Тогда в нем участвовали по 100 школьников из Белоруссии и России. В 2023 году проект получил статус мероприятия Союзного государства Белоруссии и России. Участие в акции, помимо 90 школьников из России и 70 из Белоруссии, приняли по 20 старшеклассников из Армении и Киргизии. В 2024 году в проекте принимают участие 200 школьников из всех восьми стран СНГ - победители олимпиад и конкурсов по тематике Великой Отечественной войны, прошедшие отбор.

Маршрут проложен по городам России и Белоруссии. Он включает в себя города-герои, где предполагается посещение памятных мест, мемориалов, культурно-исторических достопримечательностей семи регионов России и шести областей Белоруссии и города Минска.