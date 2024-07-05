Организаторы «Мисс Москва» объяснили путаницу в финале плохим почерком. Об этом сообщает «Подъем».

Представители конкурса заявили, что виноват «врачебный почерк» членов жюри, именно из-за него не смогли правильно всех наградить.

«Там просто когда было в комнате жюри совещание по поводу первых трех мест, там же от руки бюллетени заполняли. И ведущая не разобрала почерк. И она прочитала неверную фамилию. Если бы это в печатном виде было или у нас было время, то, наверное, как-то это все отпечатал бы секретарь, а так получился такой конфуз. Именно эта же ведущая прочитывала неправильно фамилию в 2022 году. Она ведущая наша постоянная, мы не будем её, конечно, менять, но просто нужен секретарь всегда, чтобы это было в печатном виде», — сообщили они.



Они также добавили, что у конкурса не было спонсоров или генеральных партнеров, поэтому нет бюджета на планшеты.

«Девочки не расстроились. У нас 7 июля ещё мероприятие, и там все девочки участвуют. И Недильскую, и Вилкову мы взяли на «Красу России»», — заключили организаторы.



На сцене во время финала корону по ошибке вручили не той финалистке. Однако осознав ошибку, ведущие попросили ее передать корону и ленту другой участнице. На этом конфуз не закончился, и спустя пару минут оказалось, что расстаться с завоеванными регалиями должна была не она.

Во время награждения участниц ведущие запутались в номинациях со схожими названиями. В итоге выиграли девушки с одинаковыми именами — обеих звали Снежана. Корону со званием «Краса Москвы Гран-при» по ошибке вручили Снежане Недильской, а должны были Снежане Вилковой.