В Оренбурге отказались умерщвлять собак в соответствии с законом

Центр льготной стерилизации Оренбурга сообщил «ВКонтакте», что не будет умерщвлять собак, несмотря на выигранный контракт по отлову животных. Представители компании отметили, что отказались работать по закону об усыплении всех безнадзорных псов с 1 июля. Центр подал заявление в прокуратуру из-за угрозы от подрядчика контракта.

Мы начали борьбу в правовом поле - подали заявления в прокуратуру, подаем иск в суд. Но вчера произошли обстоятельства, которые вынудили нас поменять свое решение. Была прямая угроза, что контракт заберет подрядчик, готовый убивать собак! И этот подрядчик не из нашего региона, — говорится в публикации компании.



Союз зоозащитных организаций Оренбурга в этой связи решил, что отловом, содержанием собак на карантине, а также стерилизацией будет заниматься АНО «Мы нашли вам друга». На 11 день все отловленные животные разместятся на территории благотворительного фонда «Сердца в унисон».

Собак с выявленной ветеринаром и кинологом агрессией будет находиться в отдельном вольере в приюте «Филимоша», отметили авторы публикации. Отлову по контракту подлежат 70-80 псов за 40 календарных дней. Начало его исполнения — 5 июля.

Ранее кинолог Владимир Голубев рассказал, что собаки могут определять уровень сахара в крови по изменившемуся запаху. Также эти животные способны считывать стресс.