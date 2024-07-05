Умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе

На 78-м году умерла народная артистка СССР, известная грузинская скрипачка Лиана Исакадзе. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил Первый канал Грузии со ссылкой на членов ее семьи.

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Причина смерти не называется.

Исакадзе родилась в Тбилиси в 1946 году. С детства она любила выступать на сцене. В 10 лет провела свой первый сольный концерт. Училась в Московской консерватории имени Петра Чайковского. По окончании обучения осталась жить в Москве. Солировала в Московской филармонии, а позже вернулась на родину в Грузию, где 14 лет руководила Грузинским камерным оркестром.

С 1964 по 1981 год играла на скрипке Страдивари, которую ей предоставила Московская коллекция музыкальных инструментов.

В 1990-х годах гастролировала с оркестром в Германии. В эти годы скрипачка переехала жить в Европу.

За свою жизнь Исакадзе неоднократно становилась лауреатом множества премий и наград. В 1988-м получила звание народной артистки Советского Союза. Также была награждена грузинскими орденами Чести в 1998 и 2002 годах. Носила звание почетного гражданина Грузии.