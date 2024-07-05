«Роскосмос» показал спутниковый снимок идущего к Москве урагана

Госкорпорация «Роскосмос» показала спутниковый снимок урагана, идущего к Москве. Фото было опубликовано в Telegram-канале компании.

Отмечается, что снимок был сделан с помощью гидрометеорологического спутника «Метеора-М».

«На спутниковом снимке "Метеора-М" — мониторинг прохождения урагана. На столицу надвигается непогода: специалисты прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, мощный ливень с градом и грозами. Стихия уже накрыла западное Подмосковье. Ожидается, что ураган стихнет к 2-3 часам ночи», — добавили в госкорпорации.



Ураган «Орхан» с градом обрушился на Подмосковье

Ранее синоптики предупредили, что на Москву движется ураган «Орхан». Он принесет с собой ливни и шквалистый ветер.