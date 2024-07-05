Владимира Кара‑Мурзу* перевели из колонии в тюремную больницу

Журналиста Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иностранным агентом) перевели из колонии в тюремную больницу. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала его супруга Евгения.

«Владимира Кара-Мурзу перевели вечером в четверг из колонии строгого режима ИК-6 Омска в ФКЛПУ Областная больница 11 УФСИН России по Омской области», — говорится в сообщении.



Также отмечается, что адвокатов к Кара-Мурзе не пустили.

20 июня адвокат Вадим Прохоров (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что журналиста Владимира Кара-Мурзу перевели на полгода в помещение камерного типа (ПКТ) в колонии в Омской области. ПКТ — тюремная камера внутри колонии с более жесткими условиями содержания.

Кара-Мурза отбывает наказание в омской ИК-7 за публикацию фейков о действиях Вооруженных сил России, государственную измену и участие в работе нежелательной организации. Суд приговорил его к 25 годам заключения в колонии строгого режима. Вину он не признал ни по одному из пунктов обвинения.