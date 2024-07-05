Стало известно, когда жара вернется в Петербург

Жара вернется в Санкт-Петербург в воскресенье, 7 июля, рассказала NEWS.ru заведующая лабораторией и научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина. Синоптик уточнила, что в этот день подойдет новый атмосферный фронт, воздух прогреется до 25-30 градусов тепла. При этом, по ее словам, нельзя исключать кратковременных дождей и гроз.

В воскресенье ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Но будет жарко – +25-30 градусов. Будет температурный скачок 7 июля, потому что подойдет новый атмосферный фронт и вызовет такой резкий скачок температуры, — заявила Паршина.



Синоптик отметила, что в субботу, 6 июля, также будут кратковременные дожди. По ее словам, днем температура воздуха достигнет +20 градусов. При этом, как подчеркнула Паршина, в понедельник в Петербурге после жаркого воскресенья снова похолодает.

В понедельник снова похолодает – в этот день в Петербурге ожидается около 22 градусов, — заключил синоптик.



Паршина ранее предупредила москвичей о резком похолодании 6 и 7 июля. В области могут пройти кратковременные дожди, столбики термометров опустятся до 21–26 градусов тепла. При этом в целом, по словам синоптика, погода будет спокойной.