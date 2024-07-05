От квнщиков потребовали извинений за шутку про разрез глаз у башкир

Председатель Всемирного курултая башкир Юлдаш Юсупов опубликовал видеообращение в VK, в котором потребовал извинений от сборной команды КВН Башкирии «Парни из Уфы» за шутку о башкирах.

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«Такие шутки, унижающие достоинства группы лиц по признакам национальности, ни к чему хорошему не приведут, а будут лишь сеять межнациональную рознь и могут привести к более сложным результатам и конфликтам», — заявил Юсупов.



По его словам, юмористы должны «найти в себе мужество» и принести извинения за оскорбление башкирского народа.

Директор системы лиг КВН Башкирии Тимур Шайхутдинов пояснил изданию UFA1.RU, что команда из Уфы не отправляла шутку на согласование в республику. Юмористы озвучивали на сцене тот вариант, который утвердили с редакторами мероприятия в Перми.

«Мы запросили комментарий у организаторов лиги, чтобы узнать, как это вышло в эфир», — отметил Шайхутдинов.



4 июля на YouTube-канале «PRO КВН» опубликовали ролик с выступлением «Парней из Уфы» в Первой лиге. Молодые люди пошутили, что после злоупотребления алкоголем многие люди становятся похожи на башкир из-за узкого разреза глаз.