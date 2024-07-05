В рыбных закусках нашли мышьяк и плесень

Инспекторы Роскачества в ходе проверки рыбных закусок нашли в некоторых марках превышение концентрации плесени и мышьяка. Об этом сообщила пресс-служба организации.

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Проверке подверглись продукция брендов Smakky, «Каждый День», «Баренцев», BEERka, «Шварцкайзер», «Тиксы», Fish House, «Маркет Перекресток» и других из различных видов рыбы и морепродуктов. В закусках не нашли бактерий группы кишечной палочки, сальмонеллы и бактерий рода Clostridium, однако в целом обязательным требованиям законодательства отвечало только 35% образцов.

Например, в продукции марки «Маркет Перекресток» из путассу обнаружили превышение предельно допустимого уровня содержания мышьяка — в 1,5 раза. В путассу и горбуше от «Сухогруза» нашли несоответствие по общей обсемененности бактериями и количеству дрожжей и плесеней.

«Опережающим стандартом Роскачества установлены требования к содержанию добавленной соли — не более 5%. По этому показателю соответствовала только одна продукция - ставрида обыкновенная от «Сухогруза», — отметили в организации.



Кроме того, в продукции 8 торговых марок вместо заявленной рыбы оказалась другая. Например, в товарах брендов «Тиксы», «Чистое море», Spar вместо желтого полосатика найдена желтохвостая таврида, а в упаковках «365 дней», Fish House — минтай вместо путассу.