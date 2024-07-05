Родственникам инвалидов и пожилых людей могут разрешить перейти на удаленку

Российские депутаты считают, что работодатели должны переводить на удаленную работу с сохранением зарплаты граждан, которые ухаживают за инвалидами I группы или престарелыми. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на соответствующий законопроект.

© РИА Новости

Инициаторами являются представители фракции ЛДПР. Документ, как ожидается, будет внесен в Госдуму в пятницу, 5 июля.

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, заботиться об инвалидах и больных — большой труд. Как уточнил он, «некоторых не оставишь даже на короткое время». Депутат подчеркнул, что часто родственники сами «сгорают», пытаясь разорваться между уходом за близким и работой».

Новый законопроект защитит интересы как работников, так и работодателей, добавил Слуцкий.

Ранее депутаты предложили разрешить дистант для аллергиков. Соответствующий законопроект предполагает, что, если человек предъявил медицинскую справку о наличии сезонной аллергии, работодатель должен разрешить ему работать из дома. Однако документ не получил одобрения со стороны Правительства РФ.