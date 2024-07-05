В Ярославской области смерч сбросил купол с храма в переславском монастыре

Сильный ветер во время грозы обрушил одну из глав Благовещенского храма в монастыре в Ярославской области.

© Российская Газета

Фотографии из Никитского монастыря Переславля-Залесского опубликовали в социальных сетях местные жители. Судя по снимкам, от стихии пострадал Благовещенский храм Никитского монастыря, построенный в XVII веке.

Глава городского округа Переславля-Залесского Дмитрий Зяблицкий подтвердил информацию об обрушении купола. По его словам, это случилось вечером 4 июля во время урагана. При падении купола никто не пострадал. Власти обещают, что храм будет восстановлен.

Храм, купол которого упал, находится в ведении Переславской епархии Русской православной церкви. Там рассказали, что от урагана пострадал не только Благовещенский храм.

- Вечером 3 июля на территорию монастыря пришел смерч, в результате чего случились разрушения в обители. Упал один из куполов Благовещенского храма, выбило окно в надвратном храме архангела Гавриила, сорвало крышу западной стены монастыря, порушило теплицы, - сообщили в епархиальной пресс-службе.



Сейчас на территории Никитского монастыря убирают последствия урагана.