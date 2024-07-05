Организацию незаконной миграции предложили наказывать конфискацией

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается распространить на случаи организации незаконной миграции действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных из-за совершения преступления. Документ размещен в думской базе данных. ТАСС

Изменения предлагается внести в пункт статьи 104.1 «конфискация имущества» УК РФ, дополнив его статьей 322.1 УК РФ. По данной категории уголовных дел конфискация будет применяться при условии совершения преступления из корыстных побуждений, говорится в пояснении к документу. BFM.RU

До этого глава министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимир Колокольцев заявлял, что в России в два раза возросло количество выявленных преступлений, связанных с незаконной миграцией. Газета.Ru