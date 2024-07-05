Стало известно, как изменилось отношение россиян к Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 80,9%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, проведенного с 24 по 30 июня, которые приводит сайт исследовательской организации.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 80,9% респондентов (минус 0,3 п.п. за неделю)», — следует из данных ВЦИОМ.



Опрос проводился среди 1,6 тысячи совершеннолетних россиян. При этом, согласно опросу, уровень одобрения деятельности президента уменьшился на 0,6 п.п. и составил 78,4%.

В свою очередь деятельность правительства РФ одобряют 53,1% опрошенных, тогда как работу председателя правительства Михаила Мишустина — 52,8% респондентов. Опрос показал, что рейтинг доверия к премьер-министру снизился на 1,2 п.п. О доверии Мишустину заявили 61,3% опрошенных.

В конце июня большинство россиян (82%) хорошо оценили работу президента Владимира Путина.

Также большинство граждан страны полагают, что российский лидер способен обеспечить стабильность и развитие России.