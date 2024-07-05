Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить шоу Гудкова

Главы Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить комика Александра Гудкова и запретить его шоу «Подземелье Чикен Карри» сразу в 52 регионах России.

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Об этом она написала в своём Telegram-канале.

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Мизулина заявила, что Гудков является русофобом, который высказывался против СВО и призывал «донатить» на ВСУ.

«Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом? Зачем проводить шоу этого предателя в тот момент, когда наши ребята на фронте сражаются за будущее России?» — задалась вопросом Мизулина.



Ранее в Минкультуры России заявили, что создатели проекта «Подземелье Чикен Карри», одним из которых является Гудков, не подавали заявление в ведомство на выдачу прокатного удостоверения.