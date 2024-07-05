Госдума хочет повысить штраф для авиадебоширов

Ужесточить наказание за хулиганские выходки на борту самолётов предлагают в Госдуме. Соответствующий законопроект сегодня внесут на рассмотрение депутатов, с документом ознакомилась "Российская газета ".

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Отмечается, что противоправные действия пассажиров на борту воздушного судна представляют серьезную угрозу безопасности полета. По вине дебоширов задерживаются рейсы.

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По данным Главного управления на транспорте МВД России, в 2023 году было составлено свыше 15,5 тыс. административных протоколов на граждан за противоправные действия, в том числе 7,78 тыс. - за мелкое хулиганство, 6,76 тыс. - за нахождение в состоянии алкогольного опьянения, 690 - за курение на борту, 319 - за невыполнение распоряжений командира воздушного судна. Общее число деструктивных пассажиров, с которыми авиакомпании расторгли договор перевозки, выросло в прошлом году на 11%.

Но штрафы сейчас слишком малы: за мелкое хулиганство (500 - 1 тыс. рублей), за курение на борту (500 - 1,5 тыс. рублей), за нахождение в состоянии алкогольного опьянения (500 - 1,5 тыс. рублей),за невыполнение распоряжений командира воздушного судна (2 тыс. - 5 тыс. рублей).

Вместе с тем, в разных странах за нарушения на борту воздушного судна действует жесткое наказание. Так, в Британии за мелкое хулиганство на борту можно получить штраф до 5 тыс. фунтов, а за курение на борту и непотушенный окурок могут приговорить к нескольким годам лишения свободы, квалифицировав это как попытку теракта.

Поэтому за курение предлагается ввести штрафы от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна - от 8 тыс. до 12 тыс. рублей, за мелкое хулиганство на борту воздушного судна - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, за нахождение на борту воздушного судна в состоянии опьянения - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.