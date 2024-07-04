Еще один российский регион запретил ношение никаба

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло решение ввести временный запрет на ношение никабов в республике, рассказал муфтий КЧР Исмаил Хаджи Бердиев. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, ранее Дагестанский муфтият временно запретил носить никабы. Решение было принято духовным лидером мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаевым.

Позицию Дагестана поддержал муфтий Башкирии Айнур Биргалин. Вместе с тем, пояснил он, для республики обсуждение этой темы неактуально, поскольку в регионе никаб никогда не был популярен.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа предупредил ранее, что практика ношения никаба и паранджи в России может нанести вред мусульманам и спровоцировать разногласия в межрелигиозных и межнациональных отношениях.