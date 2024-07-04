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Чехия отказалась признавать небиометрические паспорта россиян

МИД Чехии сообщил, что с 3 июля в стране больше не действуют паспорта граждан России без биометрии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на České noviny.

Чехия отказалась признавать небиометрические паспорта россиян
© РИА Новости

Отмечается, что всем обладателям таких паспортов, которые находятся на территории Чехии, должны немедленно покинуть страну. По словам представителя МИД Чехии Марианы Вернеровой, любой оставшийся в стране россиянин с таким документом теперь будет считаться нелегалом.

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«Чешская республика не признает с 3 июля небиометрические паспорта Российской Федерации. Гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории Чехии. МИД Чехии сообщил об этом на заседании компетентного органа Европейского союза и призвал другие государства действовать подобным образом. Аналогичные меры уже ввела Дания», — сообщило издание

Ранее стало известно, что Чехия подпишет двустороннее соглашение в сфере безопасности с Украиной.