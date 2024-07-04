Чехия отказалась признавать небиометрические паспорта россиян

МИД Чехии сообщил, что с 3 июля в стране больше не действуют паспорта граждан России без биометрии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на České noviny.

Отмечается, что всем обладателям таких паспортов, которые находятся на территории Чехии, должны немедленно покинуть страну. По словам представителя МИД Чехии Марианы Вернеровой, любой оставшийся в стране россиянин с таким документом теперь будет считаться нелегалом.

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«Чешская республика не признает с 3 июля небиометрические паспорта Российской Федерации. Гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории Чехии. МИД Чехии сообщил об этом на заседании компетентного органа Европейского союза и призвал другие государства действовать подобным образом. Аналогичные меры уже ввела Дания», — сообщило издание



Ранее стало известно, что Чехия подпишет двустороннее соглашение в сфере безопасности с Украиной.