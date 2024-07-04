Опрос: 45% питомцев в РФ были взяты с улицы или из приюта

У частных лиц или в специализированном питомнике у заводчика животных приобрели 30% и 27% соответственно.

17% получили питомца в качестве подарка от близких. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования образовательной платформы «Нетология», фонда помощи бездомным животным «Ника» и бренда «Четыре лапы», с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Отмечается, что домашние животные есть у 90% россиян. У трети респондентов содержится несколько питомцев. При этом большинство россиян — кошатники (73%), а собаки живут лишь у 42%. Популярны также рыбки, кролики, хомяки, крысы и черепахи.

94% опрошенных признались, что домашние животные благоприятно влияют на психологическое состояние своих хозяев. 47% признали, что питомцы учат их быть собранными и планировать свой день, а 42% выстраивают режим вне зависимости от них.