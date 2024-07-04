Группа «Ирина Кайратовна» станет хедлайнером фестиваля IQ BBQ в Алматы

Казахстанская группа «Ирина Кайратовна» станет хедлайнером научно-музыкального фестиваля IQ BBQ, который пройдет впервые 24 августа в Алматы на территории стадиона СТК. В программе — выступления ученых и звезд научпопа, большой концерт, выставка роботов, арт-инсталляции, мастер-классы для всей семьи, детские лаборатории и другое.

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«Ирина Кайратовна» — это творческое объединение, история которого началась в 2017 году с вайнов и скетчей. Рэп-группа известна своими юмористическими треками «5000», «Чина», Arriva и Wu Kang.

Помимо «Ирины Кайратовны», на сцене IQ BBQ выступит синти-поп группа Moldanazar.

Что касается научной стороны фестиваля, в лектории примут участие американский астрофизик, специалист в области космологии и директор проекта Origins университета штата Аризона Лоуренс Краусс, химик-тиктокер и победитель проекта «100 новых лиц Казахстана» Улан Усенов, писатель, научный журналист и разрушитель биологических мифов Александр Панчин, физик-теоретик и специалист по квантовой физике Алексей Федоров, теоретик искусства и современный художник Дмитрий Гутов, доктор биологических наук и член Academia Europaea Михаил Гельфанд, директор по развитию искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов и многие другие.