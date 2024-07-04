Муфтий Башкирии поддержал позицию Дагестана о запрете ношения никаба
Председатель-муфтий Духовного управления мусульман Башкортостана Айнур Биргалин поддержал решение Дагестана о запрете ношения никаба.
Свою позицию Биргалин выразил в Telegram-канале.
«Мы должны стремиться к тому, чтобы наши действия и внешний вид способствовали укреплению позитивного восприятия ислама в обществе», — отметил муфтий.
Ранее заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов заявил о временном запрете ношения никаба.
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что против ношения никаба из-за вопросов безопасности.
Координационный центр мусульман Северного Кавказа также заявил, что ношение никаба вредит мусульманам России.