Россиянин победил два вида рака

Житель Белгорода вылечился от двух видов рака, пишет «Доктор Питер». Как стало известно порталу, в 35 лет Александр узнал, что у него рак прямой кишки третьей стадии, а когда удалось победить болезнь, оказалось, что в организме растет еще одна опухоль.

Пациента смогли спасти врачи МРНЦ имени А. Ф. Цыба в Обнинске. Мужчина, узнав о раке прямой кишки, перенес химиолучевую терапию, лапароскопическую операцию на прямой кишке, а после еще несколько курсов лекарственного лечения, и лечение дало положительные результаты. Но спустя девять лет после избавления от опухоли Александр вновь почувствовал себя плохо, белгородцу диагностировали рак головки поджелудочной железы.

После нескольких курсов химиотерапии новообразование удалось стабилизировать и подавить его рост. Позже была назначена и проведена сложнейшая операция, рассказал заведующий операционным блоком МРНЦ имени А. Ф. Цыба Павел Соколов.