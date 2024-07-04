Кто такие Вован и Лексус, регулярно разыгрывающие западных политиков

Российские пранкеры Владимир Краснов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) специализируются на телефонных розыгрышах знаменитостей. Их подход основан на жанре «пранк-журналистики», где они притворяются другими людьми. Вован и Лексус были удостоены госнаграды, которую получили в кремле в торжественной обстановке 4 июля. URA.RU собрало больше информации о пранкерах, которая позволит узнать их поближе.

Биография

Алексей Столяров, известный как Лексус, родился в 1987 году в городе Свердловск (ныне Екатеринбург). Он имел экономическое и юридическое образование, но выбрал карьеру журналиста. В свободное время также увлекался рок-музыкой и был участником группы «Неоновый город».

Он начал заниматься безобидными розыгрышами, в которых его «жертвами» становились популярные люди, а записи этих разговоров он выкладывал в интернет. В 2004 году он создал популярный пранк-сайт в России под названием Prank.ru, который просуществовал до 2021 года.

Владимир Краснов, известный как Вован или Vovan222, родился в 1986 году в Краснодарском крае. Он получил юридическое и журналистское образование. После того как Лексус уже начал заниматься пранками, Вован присоединился к нему в 2007 году. Их первыми «жертвами» стали звезды шоу-бизнеса и коллекторы.

Известность пришла к Вовану в конце 2011 года, когда он обратил свое внимание на политику. Во время скандальных парламентских выборов, которые вызвали массовые протесты на Болотной площади в Москве, Вован позвонил председателю Центризбиркома Владимиру Чурову, представившись вице-премьером Аркадием Дворковичем, и практически «отправил» его в отставку.

В июне 2012 года Вован и Лексус продолжили свои политические пранки. Они разыграли тогдашнего министра спорта Виталия Мутко от имени футболиста Романа Широкова в связи с неудачным выступлением российской сборной на Евро-2012. В этот же год они также записали разоблачительные материалы с российским предпринимателем Борисом Березовским и его соратниками, рассказывающие о финансировании оппозиции и митингах на Болотной площади.

В 2016 году они начали вести еженедельное пранк-шоу на канале НТВ под названием «Звонок» и развивали собственное интернет-шоу «Шоу ВиЛ». По официальным данным, ни Вован, ни Лексус не состоят в браке.

Самые громкие пранки

Вован и Лексус провели множество розыгрышей, вовлекая в них самых известных людей:

Президент Грузии Михаил Саакашвили. Вован и Лексус устроили разговор, в котором Саакашвили выражал негодование и требовал вернуть ему украинское гражданство.

Актер Алексей Панин. Под предлогом съемки для телеканала, пранкеры организовали для него нетрадиционное свидание.

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Ей было предложено использовать свою интернет-известность и образ «няши» для улучшения образа России за рубежом.

Депутат Госдумы Виталий Милонов. Пранкеры несколько раз позвонили ему, представляясь знакомыми по объявлению, и обсуждали его отношение к ЛГБТ*.

Американский писатель Стивен Кинг. От имени президента Украины Владимира Зеленского, Вован и Лексус попросили его написать вымышленный сценарий о жестокости российских военнослужащих, на что Кинг согласился и поддержал отмену русских писателей.

Сенаторы США Джон Маккейн, Линдси Грэм и Митч Макконнелл. Пранкеры обсудили с ними антироссийские санкции, выдавали себя за главу России Владимира Путина и проводили дезинформацию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Отказался извиняться перед Россией за сбитый российский бомбардировщик Су-24.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Объяснил, почему Украина не может вступить в Североатлантический альянс.

Украинский конфликт

С 2014 года пранкеры сфокусировались на украинской тематике. Используя ситуацию на Майдане и антироссийский курс Украины, они привлекли внимание аудитории из РФ. Один из розыгрышей был связан с украинским олигархом Игорем Коломойским и лидером «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация) в 2013—2015 годах Дмитрием Ярошем, где пранкеры представились важными украинскими фигурами и получили интересную информацию о политических и коррупционных проблемах.

В 2017 году Вован и Лексус попали в базу данных украинского сайта «Миротворец» в связи с пранком, где они посетили территорию Донецка. Их розыгрыши часто вызывали дипломатические конфликты, например, звонок экс-президенту Украины Петру Порошенко от имени главы Киргизии Алмазбека Атамбаева. В мае 2022 года они разыграли экс-президента США Джорджа Буша от имени украинского лидера Владимира Зеленского. Их пранки вызывали обвинения в работе на российские спецслужбы, но связи с ФСБ не были доказаны, а сами блогеры отрицают политическую ангажированность.

Ответственность

Пранкеры Вован и Лексус сумели позвонить не один раз нескольким знаменитостям и политикам. Они тщательно готовятся к каждому звонку, работая над фактурой и собирая информацию о своих «жертвах». Пранкеры сами себя определяют как пранк-журналистов, объединяющих розыгрыш и расследование. Они обращают внимание на то, как политики думают о своих народах и стараются не нарушать этические нормы, не переходя границ. По мнению многих, слова пранкеров могут спровоцировать Третью мировую войну, поэтому Вован и Лексус сохраняют максимальную осторожность в своих разговорах с политиками.

Министерство иностранных дел Финляндии начало расследование после разговора главы МИД Элины Валтонен с Вованом и Лексусом. Во время разговора Валтонен неожиданно оказалась на связи с другими людьми, а не с теми, кого она ожидала видеть. Также в 2021 году пранкеры совершили звонок Владимиру Зеленскому, выдавая себя за мэра Киева Виталия Кличко. В ходе разговора Лексус, выступая от имени Кличко, заявил о намерении написать заявление об отставке, жалуясь на унижения и издевки со стороны Зеленского, передают «Дни.ру».

*запрещенная в России экстремистская организация