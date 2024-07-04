Профессия инженера вошла в тройку самых востребованных в РФ

Инженер - одна из из наиболее востребованных на рынке труда РФ профессий. За последние три года она попала в тройку лидеров, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на съезде российского союза ректоров, передает РИА Новости.

© РИА Новости

По словам вице-премьера, доля трудоустройства выпускников инженерных специальностей близка к 100%, она уже составила 97%. Он подчеркнул, что в структурах национальных проектов технологического лидерства предусматривается подготовка квалифицированных специалистов.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования рынка корпоративных образовательных услуг, проведенного экспертами hh.ru, более половины (61%) фирм сталкиваются с трудностями при подборе сотрудников нужной квалификации.

В этой связи подавляющее большинство (84%) компаний проводят обучение своих сотрудников, независимо от размера организации.