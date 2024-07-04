Ушел из жизни певец и актер, солист Большого театра Адхам Халиков

3 июля ушел из жизни советский и таджикский певец и актер, народный артист Таджикистана, бывший солист Большого театра Адхам Халиков.

© Российская Газета

Халиков родился в 1948 году в Фархорском районе Таджикской ССР. Окончил факультет искусства Душанбинского государственного педагогического института - в 1970-м, и Московскую государственную консерваторию - в 1979-м.

Проходя службы в рядах Советской Армии, был солистом Ансамбля песни и пляски "Красная звезда", Москва. С 1980 года - солист Государственного академического театра оперы и балета имени Айни, в 1987-1988-м - солист Большого театра СССР. В течение многих лет выступал в оперных театрах Италии, преподавал в академии оперного пения в Милане.

В числе театральных работ - Онегин ("Евгений Онегин" Чайковского), Реннато ("Бал-маскарад" Верди), Эскамильё ("Кармен" Бизе), Фигаро ("Севильский цирюльник" Россини), Краун ("Порги и Бес" Гершвина), другие.

Сыграл в музыкально-исторической драме "Шерали и Ойбарчин", это лента 1989 года совместного производства студий "Узбекфильм", "Таджикфильм" и "Азербайджанфильм".

Об уходе артиста на 77-м году жизни сообщили в министерстве культуры Таджикистана. Прощание пройдет сегодня в Душанбе.