Вовану и Лексусу вручили госнаграды в Кремле

Российским пранкерам Вовану (Владимир Кузнецов) и Лексусу (Алексей Столяров) вручили госнаграды в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу писателя и общественного деятеля Захара Прилепина. Lenta.ru

Само награждение Вована и Лексуса в Кремле прошло в среду, 3 июля. В пресс-службе Прилепина опубликовали фотографию, на которой показаны награжденные пранкеры. Вечерняя Москва

Ранее российские пранкеры уговорили Хиллари Клинтон работать против экс-президента США Дональда Трампа. News.ru