«Панельки уже такой же наш символ, как кокошник». Музыкальный продюсер Пикника «Афиши» рассказала о «народных» трендах на российской сцене

Марина Зёмка вместе с другими экспертами индустрии обсудила фольклор и современность на «Российской креативной неделе»

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3 июля 2024 года в рамках фестиваля-форума «Российская креативная неделя» прошла дискуссия «Как звучит русская музыка: лучшие мировые стандарты или особый путь?» Модератор Антон Коробков-Землянский, директор по коммуникациям Европейской медиагруппы и руководитель пресс-службы артиста SHAMAN, заявил, что пока интернет и телевидение сегментировали аудиторию по отдельным нишам, популярная музыка стала той скрепой, которая объединяет народ и формирует общий культурный код. Он спрашивал у спикеров, изменился ли музыкальный ландшафт на фестивалях и стримингах и как современные исполнители используют в своём творчестве фольклорные мотивы.

Марина Зёмка, музыкальный продюсер культового фестиваля Пикник «Афиши», который в этом году отмечает 20-летие, рассказала, что с самого начала становления российский шоу-бизнес искал не только заимствования из зарубежных жанров, но и долго выстраивал собственную идентичность.

Марина Зёмка, музыкальный продюсер Пикника «Афиши»:

«Мне кажется, что в современном мире музыкальные жанры вообще не существуют обособленно, а, наоборот, заимствуют друг у друга и взаимно вдохновляются. Так происходит не только у нас, а во всём мире. Например, хип-хоп, который мы считаем исконно американским, уходит корнями в африканскую музыку. В нашу страну жанр пришел в 90-х, но с тех пор успел сформировать своё звучание и свои смыслы, которые работают по совсем иным канонам, нежели его американский «старший брат». И сейчас, спустя 20 лет, появилась новая волна представителей русского рэпа, которые вдохновляются уже не западными коллегами, а русским рэпом нулевых. Как пример визуальной айдентики — те же панельки спальных районов, которые мы можем видеть в клипах артистов совершенно разных жанров — Гуф, Mujuice, Shortparis, Хаски. Считаю, сейчас они ничуть не меньше олицетворяют Россию, чем кокошники. Именно такая аккуратная работа с российским культурным кодом, а не навязывание отдельных жанров и направлений, и есть самый органический путь развития народных традиций в современной музыке».



Спикеры сессии согласились с тем, что российская сцена переживает трансформацию и обретает новые голоса, но каждый сделал из этого свои выводы. По мнению певицы Татьяны Кортуковой, сейчас аудитория ищет опору в фольклоре и истории, и музыка на это откликается. Критик и автор телеграм-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин выдвинул тезис, что слушатели устают от рэпа западной формации, который был на вершинах чартов в последние годы, и заигрывают с новыми жанрами как исконно национальными, так и совершенно новыми из дружественных стран Латинской Америки и Африки. Преподаватель факультета народных инструментов Гнесинки Александр Селиванов рассказал, что в популярную музыку приходят те тенденции, что есть на академической сцене уже десятки лет, и только мастерская работа с народным наследием может быть интересна на мировой сцене. Сергей Мельников, музыкальный редактор радиостанции народной песни «Калина Красная», привёл в пример, основанный на балканской народной музыке – сербский «турбо-фолк», который собирает стадионы. Кирилл Родин из ВЦИОМ благодаря исследованию описал типы слушателей по возрастам, платформам, жанрам, а директор VK Records Виктор Абрамов и Дмитрий Филатов из Filatov & Karas поделились практическими кейсами из своей карьеры.