ТРК VEGAS приглашает отметить День семьи, любви и верности

7 июля с 13:00 до 17:00 во всех ТРК VEGAS состоится большой праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности! Приглашаем вас на мероприятия, посвященные доброму семейному празднику.

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Гостей торгово-развлекательных комплексов VEGAS ждет насыщенная программа: спектакли и мастер-классы, конкурсы, угощения и подарки.

Маленькие гости VEGAS вместе с родителями смогут посмотреть спектакли, угоститься сладкой ватой в неограниченном количестве, посетить бьюти-бар со сверкающими тату и аквагримом и поучаствовать в мастер-классе «Роспись футболок "Моя семья"».

VEGAS Сити и VEGAS Кунцево:

Спектакль «Малыш и Карлсон»

Сладкая вата в неограниченном количестве

Бьюти-бар со сверкающими тату и аквагримом

Мастер-класс «Роспись футболок "Моя семья"»

Мультики

Танцевальный мастер-класс

VEGAS Каширское

Спектакль «Красная шапочка»

Сладкая вата в неограниченном количестве

Бьюти-бар со сверкающими тату и аквагримом

Мастер-класс «Роспись футболок "Моя семья"»

Отметим добрый семейный праздник в приятной и веселой атмосфере.

До встречи в ТРК VEGAS!