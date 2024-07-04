ТРК VEGAS приглашает отметить День семьи, любви и верности

7 июля с 13:00 до 17:00 во всех ТРК VEGAS состоится большой праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности! Приглашаем вас на мероприятия, посвященные доброму семейному празднику.
Гостей торгово-развлекательных комплексов VEGAS ждет насыщенная программа: спектакли и мастер-классы, конкурсы, угощения и подарки.
Маленькие гости VEGAS вместе с родителями смогут посмотреть спектакли, угоститься сладкой ватой в неограниченном количестве, посетить бьюти-бар со сверкающими тату и аквагримом и поучаствовать в мастер-классе «Роспись футболок "Моя семья"».
VEGAS Сити и VEGAS Кунцево:
Спектакль «Малыш и Карлсон»
Сладкая вата в неограниченном количестве
Бьюти-бар со сверкающими тату и аквагримом
Мастер-класс «Роспись футболок "Моя семья"»
Мультики
Танцевальный мастер-класс
VEGAS Каширское
Спектакль «Красная шапочка»
Сладкая вата в неограниченном количестве
Бьюти-бар со сверкающими тату и аквагримом
Мастер-класс «Роспись футболок "Моя семья"»
Отметим добрый семейный праздник в приятной и веселой атмосфере.
До встречи в ТРК VEGAS!
Открытие Международного турнира «Шахматные звезды 4.0»