Священника лишили сана за отказ читать «молитву о победе»

В Новосибирской области священника Вадима Перминова лишили сана за отказ читать "молитву о победе". Об этом сообщает издание "Борус" в Telegram-канале со ссылкой на соцсети клирика.

Протоиерей Каинской епархии в городе Куйбышев Новосибирской области Вадим Перминов в сане почти 30 лет. По словам мужчины, один из прихожан донес на него за отказ читать молитву якобы по личным убеждениям. После этого священника вызвал к себе архиерей.

"На повышенных тонах он задавал мне странные вопросы: почему я и мои старшие сыновья не служили в армии, почему я не читаю молитву патриарха о победе, и, наконец, за ли я однополые браки?" - рассказал лишенный сана священник.



Затем мужчину направили в один из отдаленных приходов. После этого он уже официально отказался читать молитву в письме митрополиту. За это Перминова запретили в служении. Также ему нельзя преподавать и носить крест. В настоящее время мужчина, воспитывающий пятерых детей, вынужден проходить курсы профессиональной переподготовки.

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В марте патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана экс-ректора Российского православного университета (РПУ) и бывшего наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря в Москве игумена Петра (Еремеева). Причиной тому послужило нарушение 25-го правила Святых Апостолов, которое звучит как: "Епископ, или пресвитер, или диакон, в блудодеянии, или в клятвопреступлении, или в татьбе обличенный, да будет извержен от священного чина, но да не будет отлучен от общения церковного. Ибо писание глаголет: не отмстиши дважды за едино (Наум. 1:9). Такожде, и прочие причетники".