Голикова предупредила о демографической проблеме

Снижение числа женщин репродуктивного возраста будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года, важно учитывать этот вызов при выработке новых подходов нацпроекта "Семья". Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Вырабатывая новые подходы национального проекта, мы должны учитывать эти вызовы, которые сегодня перед нами сложились. <...> Это, к сожалению, снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое будет носить долгосрочный характер вплоть до 2046 года", - сказала Голикова на пленарной сессии Дня национальных приоритетов "Семья", которая проходит на площадке выставки "Россия".

