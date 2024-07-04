Ветеран СВО Алексей Мячин выступил перед детьми в форме с шевроном, где написано о конце России, который хотели бы увидеть многие, но пока только удается «подержать его за щекой». Встреча прошла в Тенькинском центре дополнительного образования Магаданской области в честь Дня ветеранов боевых действий. Мероприятие стартовало с минуты молчания в честь погибших, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Конец России хотели бы увидеть многие, но пока им удается только подержать его за щекой, — гласит надпись на шевроне Мячина.



После минуты молчания ветеран показал детям презентацию о «защитниках Родины», земляках, которые погибли в зоне вооруженных конфликтах. Сотрудники центра отметил, что дети проявляли неподдельный интерес, задавали много вопросов. В конце встречи ребята вручили Мячину подарок, который сделали своими руками.

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Ранее участник специальной военной операции сжег письмо, где обратился к мэру Урая Тимуру Закирзянову с просьбой помочь военным на фронте. Мужчина снял видео, где обвинил главу города в игнорировании обращений о нуждах бойцов. Также участник СВО пообещал и дальше защищать свой народ, несмотря на отказ в помощи тем, кто рискует жизнью на фронте.