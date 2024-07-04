Генпрокуратура внесла представление директору ФСИН из-за побегов из колоний

Генпрокуратура РФ внесла представление директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) из-за роста количества побегов из колоний. Как рассказали прокуроры, в итоге количество побегов снизилось более чем в три раза за пять месяцев.

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Ранее в Генпрокуратуре зафиксировали рост количества побегов из колоний-поселений. Ведомство провело проверку и выявило нарушения в сфере надзора за заключенными.

По итогам проверки директору ФСИН внесли представление. Кроме того, о ситуации проинформировали российского министра юстиции.

ФСИН приняла «конкретные меры организационного и практического характера», чтобы исполнить требования, подчеркнули в Генпрокуратуре. В результате за пять месяцев 2024 года количество побегов удалось снизить в разы.

Ранее во ФСИН сообщали, что в 2022 году впервые в истории современной России из СИЗО и исправительных колоний не сбежал ни один человек. В службе подчеркивали, что также удалось на 28 процентов снизить количество преступлений, совершаемых в изоляторах, колониях и тюрьмах