Жителей и гостей Новороссийска предупредили о взрывах

Сегодня в Новороссийске на территории двух крупнейших цементных заводов черноморского города прогремят взрывы.

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Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на диспетчера предприятия "Новоросцемент".

С 14.00 до 16.00 взрывные работы будут проводиться на новороссийском цементном заводе "Пролетарий", а с 14.00 до 14.40 - на цементном заводе "Первомайский" в поселке Верхнебаканском.

Власти города обратились с просьбой к жителям и гостям города соблюдать спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.