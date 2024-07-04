Голубев прокомментировал ход строительства Багаевского гидроузла

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вместе со своим советником Викторией Абрамченко в среду, 3 июля, побывал с инспекцией на стройплощадке Багаевского гидроузла на Нижнем Дону.

В ходе визита глава региона ознакомился с с ходом создания основных сооружений 2-го этапа: водосбросной плотины, нижней головы судоходного шлюза, головного регулятора рыбоходно-нерестового канала.

Подрядчик доложил Голубеву, что на объекте ежедневно заняты почти 2 тысячи человек, 180 единиц техники. Задействовано три бетонных завода, которые обеспечивают высокие темпы бетонирования — по 25 тысяч м3 в месяц, уже уложено около 70% от запланированного объема. Продолжаются поставка и монтаж гидромеханического оборудования.

На водосбросной плотине смонтированы пороги на 11 пролетах из 12. Оснащение судоходного шлюза начнется в ближайшее время, сейчас монтируются закладные части. Строительная готовность проекта по первому пусковому комплексу второго этапа приближается к 60%.

«Объект действительно очень крупный и имеет совершенно принципиальное значение для развития судоходства, рыболовства, мелиорации. Обратили внимание на наличие рыбоходного канала, что имеет важное значение для нереста рыбы. Нас заверяют, что он будет готов практически одновременно с завершением первого этапа строительства», — отметил Голубев.



Губернатор подчеркнул, что проект будет реализован в 2025 году. Он добавил, что областная администрация будет сопровождать все вопросы, которые зависят от региона.

«Мне известно, что правительство РФ этим вплотную занимается. Напомню, это решение и поручение президента нашей страны. В целом я удовлетворен масштабами работ, их организацией», — констатировал глава региона.



Виктория Абрамченко подчеркнула, в свою очередь, что следует найти верный баланс интересов экономики и экологии при создании и дальнейшей эксплуатации столь сложных гидротехнических сооружений.