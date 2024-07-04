Михалков рассказал о российских «нерукопожатных» деятелях культуры

Деятелей культуры, которые работают в России и не поддерживают госполитику, можно отнести к списку нерукопожатных. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

На вопрос, есть ли в России условный список нерукопожатных деятелей культуры, Михалков ответил: "Да, конечно".