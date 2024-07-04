В Гидрометцентре указали главную причину потепления климата

Главная причина потепления климата — деятельность человека и попадание парниковых газов в атмосферу, а не природные явления, как, например, Эль-Ниньо. По этой причине температура на планете будут повышаться до конца века абсолютно при любых сценариях, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он заявлял, что Эль-Ниньо прекращается и переходит в нейтральную фазу, но его последствия продолжат влиять на глобальные температуры.

— Главная причина потепления климата – это до сих пор продолжающее увеличение концентрации парниковых газов. Эль-Ниньо или Ла-Нинья – это природный фактор, но главная причина – это антропогенное воздействие, — сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.



Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупреждал о возможности наступления в столичном регионе аномально жаркого лета, которое ожидается из-за активности явления Эль-Ниньо.

Климатолог Андрей Киселев также заявлял, что 2024 год может стать самым жарким в истории. По его словам, самыми теплыми годами оказываются те, на которые приходится действие Эль-Ниньо — аномального явления, которое предполагает увеличение температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Как сообщали ученые, текущий год может стать самым жарким за всю историю наблюдений метеорологов, опередив 2023-й. В результате июньская температура в Москве может достигнуть 35 градусов в тени. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, изменится ли привычный климат в России.

Доктор биологических наук Павел Крестов заявлял, что в России может исчезнуть большая часть хвойных лесов из-за климатических изменений. На их месте вырастут сорняки. Он считает, что одним из главных климатических изменений является постепенное повышение температуры почвы в период холодов.