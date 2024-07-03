В Минобрнауки рассказали о сроках зачисления в вузы в 2024 году

Основное зачисление на бюджетные места в вузах в этом году пройдет с 4 по 9 августа, а на платные — до 28 августа. При этом результаты пересдачи одного из предметов ЕГЭ будут известны 18 июля. Об этом рассказала врио директора Департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки Елена Тумакова на заседании Комитета Госдумы по науке и высшему образованию 3 июля.

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Наиболее популярными направлениями в вузах по- прежнему остаются инженерные науки, педагогика и медицина — на них подают больше всего документов, отметила Тумакова. Еще в топе востребованных направлений — экономика. Прием документов в вузах продлится до 25 июля. Появление возможности пересдать ЕГЭ по одному предмету в этом году сроки приемной кампании не сдвинет , добавила чиновник.

«Те, кто идет на пересдачу 4-5 июля к 18 июля получают уже свои результаты. 19 июля у вузов будет доступ к этой информации, к результатам пересдачи», — сказала Тумакова.



Конкурсные списки будут опубликованы 27 июля. И с этой даты абитуриенты смогут оценить свои шансы, посмотреть, в какой вуз они проходят, пояснила представитель министерства.

Приоритетное зачисление льготников пройдет 29 июля. Основное зачисление на бюджетные места будет осуществляться с 4 по 9 августа.