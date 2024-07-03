Фальков назвал наиболее популярные у абитуриентов вузы в 2024 году

Самый большой конкурс при поступлении в вузы в этом году наблюдается в столичных университетах, среди которых Московский физико-технический институт (МФТИ), НИУ ВШЭ, МГИМО МИД России, МГТУ им. Баумана, МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью Наиле Аскер-заде для программы "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Конечно, самый высокий конкурс у нас в столичных университетах. Традиционно это МФТИ, Высшая школа экономики, МГИМО, МИФИ, Бауманка, ну и, конечно, Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет. Высокие конкурсы в Новосибирском государственном университете, в Екатеринбурге очень большой популярностью пользуется Уральский государственный юридический университет. Большие конкурсы в Казани, как в классический университет, так и медицинские. Ну и Томск традиционно пользуется большой популярностью у студентов из самых разных регионов", - сказал он.



Министр отметил, что среди популярных направлений подготовки - теоретическая прикладная физика, теоретическая прикладная лингвистика, программная инженерия, востоковедение и африканистика, а также медиакоммуникации.

"Мы сейчас посмотрим по количеству поданных заявлений, по среднему баллу ЕГЭ студентов, которые подали эти заявления. В середине августа, где-то к 10-му числу, даже раньше, мы будем иметь уже полную картину, и скажем, где у нас в этом году была самая высокая конкурсная ситуация", - уточнил он.



Приемная кампания в российские высшие и средние профессиональные учебные заведения началась 20 июня. По данным вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в ней участвуют более 1,2 тыс. вузов и 3,8 тыс. колледжей.