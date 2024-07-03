Юбилейный фестиваль-форум «Российская креативная неделя» открылся в Москв

В Москве начал работу пятый юбилейный фестиваль-форум «Российская креативная неделя», говорится в сообщении организаторов мероприятия.

© пресс-служба форума «Российская креативная неделя»

Деловая программа фестиваля открылась в кластере «Ломоносов» стратегической сессией «Как в России создать тренд на крепкую семью?».

В числе спикеров сессии выступили: начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, исполнительный директор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии Федор Соснов, руководитель направления КСО в «Национальной Медиа Группе» Мария Залунина, директор по стратегии ГПМ Дарья Пугачева, генеральный директор «Эксмо» Евгений Капьев, генеральный директор медиахолдинга Independent Media Наталья Веснина, режиссер Алексей Учитель и другие.

Участники стратегической сессии работали в командах и определили основные задачи по продвижению семейных ценностей через контент. Они отметили необходимость трансляции всем аудиториям реалистичного образа семьи, подчеркнули важность диалога между государством и известными деятелями культуры, а также роли социологов для исследования воздействия созданного контента.

«Креативные индустрии — кино, телевидение, мода, музыка, реклама способны сделать немало для продвижения и укрепления тренда на крепкую семью. В основе креативных индустрий всегда лежат смыслы и ценности. Важно понять, какой контент позитивно влияет на людей в части их представлений о семье и браке, а какой — деструктивно, какие образы из медиа, рекламы, музыкальных произведений о семье, детях, материнстве работают, остаются в сознании. И как с помощью контента мы можем укреплять институт семьи. И я рада, что сегодня мы начали этот диалог с ключевыми игроками креативного рынка России», — сказала директор форума, президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова.



Генеральный директор Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, художественный руководитель четвертого Международного фестиваля классической музыки «Кантата» Андрей Борисов отметил, что крепкая семья — это, прежде всего, счастливая семья. И очень важно уделять внимание той системе ценностей, которые потом управляют паттернами поведения.

«В продвижении тренда на крепкую семью, безусловно, большую роль играет искусство в целом, но, в первую очередь, — массовая культура: кино, музыка, социальные сети и другие ее направления. Их необходимо грамотно консолидировать, развивать и направлять», — добавил он.



Вторым знаковым событием дня на деловой программе форума стало заседание комиссии Госсовета «Экономика и финансы» под председательством Алексея Текслера.

В центре обсуждения — достижение целей по увеличению доли креативных индустрий в экономике России. С приветственным словом к участникам заседания обратился начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. А также председатель комиссии Алексей Текслер, который отметил, что одна из главных задач в развитии креативных индустрий сегодня — вовлечение в этот процесс большего количества регионов.

Он напомнил, что в новом «майском» указе Владимира Путина развитие креативных индустрий названо одной из задач для достижения национальной цели — устойчивой и динамичной экономики.

«При этом, креативные индустрии должны расти быстрее, чем вся остальная экономика. Во многих регионах уже есть наработанные практики, которые необходимо распространять и внедрять их в других регионах, как и показатели эффективности», — уточнил Текслер.



Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов в своем выступлении рассказал, как в регионах России развивается нормативная база в сфере креативных индустрий. Специальные региональные законы приняты в трех регионах, концепции/стратегии развития креативных индустрий существуют в девяти регионах. Агентством стратегических инициатив в прошлом году разработан региональный стандарт развития креативных индустрий, который включает в себя 12 шагов.

Владимир Климанов предложил начать совместную разработку методики декомпозиции целей концепции с учетом специфики регионов и креативных индустрий.

Эту идею поддержала директор форума, президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова.

«Мы плотно и плодотворно работаем с регионами, форум "Российская креативная неделя" каждый год расширяет свою географию. Каждый из регионов России имеет свои особенности — сильные стороны, на которые они делают ставку в отношении развития креативных индустрий. И для каждого региона целевые показатели необходимо ставить с учетом его особенностей развития: экономических, культурных, с учетом креативной специализации, количества вузов и креативных кластеров. Декомпозиция целей позволит сбалансировать развитие креативной экономики, максимально задействовать потенциал каждого региона. Наша задача — систематизировать ту работу, которая ведется по развитию креативных индустрий, привести всех участников этого процесса к пониманию единой цели», — добавила она.



В свою очередь директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Екатерина Черкес-заде отметила, что текущая креативная неделя показала, как за пять лет трансформировалось понятие креативных индустрий, креативной экономики из формата многочисленных дискуссий в реальные проекты.

«Сейчас уже 54 региона внедряют стандарт развития креативных индустрий, разработанный нашим центром развития креативной экономики АСИ, основной целью которого в рамках участия в заседании комиссии Госсовета было показать реализацию проектов, их статус и проработку с учетом реализации национальных целей майских указов. Мы видим насколько синхронизированы стали позиции общественных институтов, университетов, федеральных структур, Администрации президента РФ», — заключила Черкес-заде.



Форум проходит с 3 по 7 июля, в деловой программе участвует более 500 спикеров — представителей крупнейшего креативного бизнеса страны, федеральной и региональной власти, исследовательских центров и аналитических компаний, учреждений образования и культуры, институтов развития, звезд кино, медиа и шоу-бизнеса.

Официальные информационные партнеры мероприятия — Rambler&Co, Lenta.ru и Gazeta.ru