Премию «Медиаменеджер России» вручат на официальной площадке «Белладжио»

На площадке «Белладжио» 4 июля 2024 года состоится торжественная церемония вручения 24 Национальной премии «Медименеджер России». В этом году на премию были номинированы более 80 лучших топ-менеджеров компаний. Номинантов оценивали в 3 этапа голосования общественные организации, члены Экспертного совета, члены жюри и члены Попечительского совета премии.

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На торжественную церемонию приглашены свыше 500 гостей: первые лица органов власти, корпораций, московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, топ-менеджмент крупнейших московских компаний, представители артистического и телевизионного бомонда.

Программа церемонии включает в себя теплую дружескую атмосферу встречи, награждение лауреатов, вручение специальных премий и Гран-при, банкет и музыкальную программу.

В этом году премию поддержали более 20 партнеров. Среди них — «Газпром-Медиа Холдинг», Совкомбанк, «Индепендент Медиа», MRIYA, «Стилобат», RUTUBE, «Дербент Вино» и другие.

Rambler&Co — стратегический медиапартнер премии «Медиаменеджер России». Информационные партнеры: ИД «Аргументы и Факты», «Российская газета», «Вечерняя Москва», медиахолдинг «Комсомольская правда», Холдинг 1MI.