В Карачаево-Черкесии запретили ношение никаба

Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии приняло решение ввести запрет на ношение никаба в республике. Об этом сообщил ТАСС муфтий КЧР, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев.

"Муфтият Карачаево-Черкесии решил запретить ношение никаба в республике. По шариату, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено", - сказал Бердиев.



Муфтий отметил, что соответствующее решение принято исключительно в целях безопасности.

В Координационном центре мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) ранее пришли к заключению, что ношение никаба наносит практический вред мусульманам, угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях в современной России. Также в центре обратили внимание на то, что ислам предписывает закрытие частей тела за исключением лица, кистей рук и ступней ног, то есть ношение так называемого хиджаба, где лицо остается открытым.