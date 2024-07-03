Установлена личность курьера, спасшего ребенка от неизвестного в Люблино

Масс-медиа установили личность курьера, который спас ребенка от похищения неизвестным во дворе в Люблино. Им оказался 40-летний Алекс Мелентьев, сообщает Shot.

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Мелентьев в беседе с источником рассказал, что у него тоже есть дети. По словам доставщика, он регулярно объясняет им, как следует вести себя в отношении незнакомцев, поэтому он не мог не отреагировать на происходящее и бросился спасать мальчика.

Сам Алекс Мелентьев родился в Омске, но живет в Москве. На протяжении нескольких лет он работает курьером в частной компании.

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Мужчина, пытавшийся увести ребенка, находился в компании еще двух человек. В настоящее время все они задержаны, пишет Telegram-канал.

В среду, 3 июля, в столичном районе Люблино курьер предотвратил попытку мужчины увести ребенка из двора. Доставщик записал происходившее на видео и разместил его в Сети.

В конце мая жительница Подмосковья похитила двухлетнюю девочку в Ярославле на Московском проспекте. Женщина приехала в Ярославль в гости к своей знакомой.