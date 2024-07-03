В Петербурге создадут новые общественные пространства

В Санкт-Петербурге создадут новые общественные пространства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Зоны для семейного отдыха и занятия спортом появятся на пересечении Мясной и Псковской улиц, на набережной реки Пряжки и на Московском проспекте.

«К мегаполису XXI века сегодня Петербург, кроме медицины, приближают две сферы — учреждения образования и создание современных общественных пространств. Они отвечают запросам всех групп населения Северной столицы и потребностям людей во всех видах активного и спокойного отдыха», — заявил губернатор Александр Беглов.



Ранее сообщалось, что в Кургане планируют благоустроить набережную. Там создадут велосипедную дорожку, а также укрепят насыпь на участке от улицы Ленина до улицы Карельцева.