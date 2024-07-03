Сельским почтальонам предложат пройти медицинские курсы

После их окончания работники смогут диагностировать некоторые заболевания и проводить несложные манипуляции, например, измерять давление. Кроме этого, почтальонам предложат поработать в сельских библиотеках, сообщает «Парламентская газета».

Как заявил член комитета Совфеда по экономической политике Иван Евстифеев, к концу года в нормативное состояние должны привести 770 почтовых отделений из 28 тысяч, действующих по программе модернизации.

Замгендиректора компании Алан Козонов заявил, что в «Почте России» видят большие перспективы в совмещении фельдшерского пункта и отделения связи. Он привёл в пример проект «Почтальоны здоровья», который несколько лет назад запустили в Ульяновской области. Там сотрудники почти добровольно прошли подготовку и проводят несложные медицинские манипуляции, например, измеряют давление или температуру, и по характерным симптомам умеют выявлять признаки заболеваний. Данные они передают в ближайшую поликлинику или ФАП, могут записать пациента к врачу или устроить сеанс телемедицины. За дополнительную нагрузку почтальоны получают надбавку.