Депутат оценила идею сделать 8 июля выходным днем для многодетных семей

Депутат Государственной думы РФ Светлана Бессараб в интервью "Ридусу" прокомментировала инициативу о введении выходного дня для многодетных родителей 8 июля - в День семьи, любви и верности. По мнению парламентария, идея вряд ли получит поддержку, поскольку в юридическом статусе многодетной семьи есть лазейки, позволяющие использовать новый выходной гораздо большему числу людей, чем предполагается.

"По статусу, утвержденному указом президента, многодетными родителями являются граждане, имеющие троих и более детей, независимо от того, сколько им лет. Эти дети могут быть взрослыми. Если хотя бы один из детей несовершеннолетний, то это совершенно другая социальная группа, совершенно другое количество людей", - пояснила Бессараб.



При этом она подчеркнула, что чествовать многодетные семьи необходимо.

В начале июля председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к министру труда и социальной защиты Российской Федерации Антону Котякову с предложением объявить День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России.

По мнению комитета Госдумы по защите семьи, такое предложение не повлияет на производительность труда, поскольку большинство матерей из 2,4 миллиона многодетных семей не работают, посвящая свое время воспитанию детей.