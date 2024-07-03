Нужно ввести сиесту, то есть время на обеденный отдых, когда очень жарко, считает вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Как он отметил в беседе с LIFE.ru, нужно заботиться о здоровье россиян и отпускать их домой с работы пораньше, когда на улице жара.

Давайте уже примем мой закон по противодействию жаре, чтобы людей отпускали раньше с работы. Чтобы была эта сиеста, как называется во всем мире, то есть ограничение рабочего времени, когда жарко. Когда жарко, плавится все: техника, взрываются газовые баллоны, ну и, конечно, человеку тяжело, — объяснил парламентарий.



Депутат отметил, что сейчас этот документ находится на рассмотрении в Госдуме и ожидает первого чтения. Принять этот закон нужно как можно скорее, добавил Чернышов.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России для многодетных семей. Парламентарий направила соответствующее обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова. По мнению Останиной, это продемонстрирует заботу государства о многодетных семьях в Год семьи.

Москву ждут сильные дожди и ветер

До этого вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил ввести обязательное медицинское освидетельствование для водителей после 80 лет. Как пояснил депутат, согласно данным Минздрава РФ, даже при нормальном старении у пожилых людей притупляется острота чувств и снижается способность запоминать.