«Запад не кормит»: Прилепин объяснил возвращение рэпера Slimus в Россию

Писатель Захар Прилепин объяснил возвращении в Россию рэпера Slimus (настоящее имя Вадим Мотылев). Мотивацию Мотылева объяснил в Telegram-канале.
По словам Прилепина, Мотылев покинул Россию в 2022 году и вернулся обратно два года спустя, как "сотни тысяч" уехавших.
"Ответ первый и очевидный: деньги кончились, а крутой и свободный Запад не кормит, в отличие от затхлой "рашки"", — говорит писатель.
Прилепин уверен, что осудивший спецоперацию России на Украине артист мог не бояться мобилизации.
"Война — это для других. Одни воюют, другие осуждают. Как по ролям", — пишет он.
Накануне в Нижнем Новгороде отменили концерт Slimus. Это случилось после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина запросила Генпрокуратуру проверить Мотылева.
"Посмотрели на его "творчество", а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского", — писала Мизулина