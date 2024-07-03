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«Запад не кормит»: Прилепин объяснил возвращение рэпера Slimus в Россию

Писатель Захар Прилепин объяснил возвращении в Россию рэпера Slimus (настоящее имя Вадим Мотылев). Мотивацию Мотылева объяснил в Telegram-канале.

«Запад не кормит»: Прилепин объяснил возвращение рэпера Slimus в Россию
© Соцсети

По словам Прилепина, Мотылев покинул Россию в 2022 году и вернулся обратно два года спустя, как "сотни тысяч" уехавших.

"Ответ первый и очевидный: деньги кончились, а крутой и свободный Запад не кормит, в отличие от затхлой "рашки"", — говорит писатель.

Прилепин уверен, что осудивший спецоперацию России на Украине артист мог не бояться мобилизации.

"Война — это для других. Одни воюют, другие осуждают. Как по ролям", — пишет он.

Накануне в Нижнем Новгороде отменили концерт Slimus. Это случилось после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина запросила Генпрокуратуру проверить Мотылева.

"Посмотрели на его "творчество", а там и пропаганда наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитация армии, и поддержка террориста Зеленского", — писала Мизулина
Общество
Екатерина Мизулина
Захар Прилепин
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