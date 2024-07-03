Муфтий Дагестана на основании заключения отдела фетв объявляет о временном запрете ношения никабов. Об этом заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале Муфтията, заместитель муфтия республики Абдулла Салимов.

Накануне Отдел фетв Муфтията Дагестана сообщил, что эксперты не нашли достаточных оснований для всеобщего запрета никаба. При этом в Муфтияте не исключили, что подобный запрет все-таки может появиться, так как «безопасности общества в исламе отводится первостепенное значение».

Сегодня Абдулла Салимов подчеркнул, что в СМИ было не совсем верное интерпретирование заключения отдела фетв.

«Муфтий, ссылаясь на обращение от Министерства по национальной политике и делам религии, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете ношения никабов», - заявил он.



По словам представителя Муфтията, запрет будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Никаб представляет из себя традиционный женский головной убор, используемый в арабских странах и полностью закрывающий лицо. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал запретить в стране ношение никаба.