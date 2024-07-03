В России за сутки зафиксированы десятки температурных рекордов

Аномальная жара охватила Русскую равнину и юг Дальнего Востока.

Об этом в своём Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, восемь рекордов зафиксированы в региональных центрах, включая Москву, Запорожье, Брянск, Вологду и другие.