В России за сутки зафиксированы десятки температурных рекордов

В России за сутки зафиксированы 39 температурных рекордов
Аномальная жара охватила Русскую равнину и юг Дальнего Востока.
Об этом в своём Telegram-канале написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, восемь рекордов зафиксированы в региональных центрах, включая Москву, Запорожье, Брянск, Вологду и другие.
«Сегодня «язык» тепла будет ориентирован из Донбасса через Черноземье, Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Пермский край и Средний Урал, а значит, в этих регионах возможны новые температурные рекорды», — отметил синоптик.